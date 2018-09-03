Делегация американских экспертов проверила аэропорт Каира, сообщили СМИ

Сообщается, что американские специалисты, побывавшие на днях в египетской столице, осмотрели третий терминал аэропорта, залы прилета и вылета, грузовой сектор. «Американские эксперты проверили взлетно-посадочную полосу и служебные зоны по обеспечению безопасности воздушных судов и пассажиров», — сообщило издание со ссылкой на источники в аэропорту.