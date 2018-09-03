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Делегация американских экспертов проверила аэропорт Каира, сообщили СМИ
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Делегация американских экспертов проверила аэропорт Каира, сообщили СМИ 

РИА Новости 3 сентября 2018
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
КАИР, 3 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Высокопоставленная делегация экспертов из США одобрила принятые в Каирском международном аэропорту меры безопасности, пишет новостной портал «Йоум7».
Сообщается, что американские специалисты, побывавшие на днях в египетской столице, осмотрели третий терминал аэропорта, залы прилета и вылета, грузовой сектор. «Американские эксперты проверили взлетно-посадочную полосу и служебные зоны по обеспечению безопасности воздушных судов и пассажиров», — сообщило издание со ссылкой на источники в аэропорту.
После катастрофы осенью 2015 года над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, многие страны приостановили полеты в Египет. Для возобновления авиасообщения египетские авиационные власти проделали огромную работу по усилению мер безопасности и модернизации своих аэропортов. Россия возобновила регулярное авиасообщение с Каиром в апреле этого года. До сих пор не возобновлены полеты из РФ на красноморские курорты Египта.
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