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Кого больше: сколько женщин в населении разных стран
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США раскрыли "секрет" Кремля в Прибалтике
США раскрыли "секрет" Кремля в Прибалтике

Кого больше: сколько женщин в населении разных стран 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Но такая ситуация редко складывается в какой-либо из стран. По последним данным ООН, в мире мужчин больше, чем женщин.
Смотрите в инфографике Sputnik Армения, какой процент составляют женщины в населении различных стран мира.
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