Кого больше: сколько женщин в населении разных стран

Но такая ситуация редко складывается в какой-либо из стран. По последним данным ООН, в мире мужчин больше, чем женщин. Смотрите в инфографике Sputnik Армения, какой процент составляют женщины в населении различных стран мира.