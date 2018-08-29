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Кого больше: сколько женщин в населении разных стран
Sputnik Абхазия
2 часа назад
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Sputnik Абхазия
Но такая ситуация редко складывается в какой-либо из стран. По последним данным ООН, в мире мужчин больше, чем женщин.
Смотрите в инфографике
Sputnik
Армения, какой процент составляют женщины в населении различных стран мира.
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