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В Зимбабве состоялась инаугурация президента Эммерсона Мнангагвы
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В Зимбабве состоялась инаугурация президента Эммерсона Мнангагвы 

ТАСС 26 августа 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 26 августа. Церемония инаугурации президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы прошла в воскресенье в столице страны.
Как сообщает агентство France Presse, приведение к присяге состоялось на стадионе в Хараре, где собрались тысячи людей. «Я, Эммерсон Мнангагва, клянусь, что как президент Республики Зимбабве буду верен Зимбабве и буду защищать конституцию Зимбабве», — цитирует политика агентство.
В пятницу конституционный суд Зимбабве признал законным избрание Мнангагвы главой государства, отклонив иск оппозиционного «Движения за демократические перемены» о признании недействительными итогов состоявшихся 30 июля президентских выборов.
По данным избирательной комиссии, действующий президент Зимбабве одержал победу в первом туре, получив поддержку 50,8% избирателей. За его главного конкурента Нельсона Чамису проголосовали 44,3%. Оппозиционер опередил Мнангагву в Хараре и втором по величине городе страны Булавайо.
Это были первые выборы в Зимбабве с момента провозглашения независимости, участие в которых не принимал лидер национально-освободительной борьбы Роберт Мугабе, возглавлявший страну 37 лет. В ноябре 2017 года его отстранило от власти руководство армии, после чего Мнангагва был приведен к присяге.
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