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Лидер ДАИШ в Афганистане был убит в результате авиаудара
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Лидер ДАИШ в Афганистане был убит в результате авиаудара 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В результате авиаудара, проведенного в субботу вечером в афганской провинции Нангархар, был убит лидер ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ») в Афганистане Абу Сайед Оракзай, также известный как Сад-Архаби. Вместе с ним ликвидированы еще десять других боевиков группировки, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя властей провинции Атталлаха Ходжани.
По его словам, рейд был проведен афганскими и коалиционными силами после получения информации от Национального управления безопасности Афганистана о местонахождении боевиков. Пресс-секретарь сил США в Афганистане подполковник Мартин О'Доннелл подтвердил информацию о том, что 25 августа силы коалиции нанесли удар по «лидеру террористической организации в Афганистане».
Как ранее заявили в Пентагоне, несмотря на потери в Ираке и Сирии, террористическая группировка по-прежнему остается региональной и глобальной угрозой. В недавнем докладе ООН говорится, что ДАИШ «продолжает содействовать перемещению некоторых из своих ключевых боевиков в Афганистан», в том числе иностранцев, продолжающих пополнять ее ряды из стран Европы.
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