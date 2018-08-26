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Премьер Афганистана обсудил с главой контингента НАТО вопросы безопасности
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Премьер Афганистана обсудил с главой контингента НАТО вопросы безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла обсудил с главой контингента НАТО в Афганистане американским генералом Джоном Николсоном вопросы безопасности, события в стране и борьбу с террористическими группировками.
"Сегодня вечером у меня была конструктивная встреча с генералом Джоном Николсоном, главой контингента и операции «Решительная поддержка» в Афганистане. Мы обсудили безопасность, военные события в стране и пути эффективной и продуктивной борьбы с террористическими группировками", — написал премьер в своем микроблоге в Twitter.
Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города, идет в Афганистане. На территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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