Премьер Афганистана обсудил с главой контингента НАТО вопросы безопасности

МОСКВА , 26 авг — РИА Новости . Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла обсудил с главой контингента НАТО в Афганистане американским генералом Джоном Николсоном вопросы безопасности, события в стране и борьбу с террористическими группировками.

"Сегодня вечером у меня была конструктивная встреча с генералом Джоном Николсоном, главой контингента и операции «Решительная поддержка» в Афганистане. Мы обсудили безопасность, военные события в стране и пути эффективной и продуктивной борьбы с террористическими группировками", — написал премьер в своем микроблоге в Twitter.