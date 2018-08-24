Ещё
В столкновениях с военными Израиля пострадали почти 200 палестинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столкновениях с военными Израиля пострадали почти 200 палестинцев 

Российская Газета 21 минуту назад
В секторе Газа на границе с Израилем произошли очередные столкновения палестинцев с израильскими военными. В итоге 189 участников беспорядков обратились к медикам за помощью.
Как передает РИА Новости со ссылкой на Times of Israel, около 50 человек получили огнестрельные ранения.
Палестинцы забрасывали военных камнями и бутылками с зажигательной смесью. Причиной беспорядков стало заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана о том, что он не верит в возможность заключения мирного соглашения с палестинским движением ХАМАС.
Российская Газета: последние новости
Россия будет наращивать военное сотрудничество с арабскими странами РФ готова активизировать военно-технические связи с Египтом Маккейн решил прекратить лечение опухоли мозга
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ЦБ428
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву480
Маккейн сдался раку486
Позор Порошенко и другие события дня41
История сестер Хачатурян повторилась91
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение