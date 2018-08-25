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США призвали оппозицию в Зимбабве уважать итоги президентских выборов
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США призвали оппозицию в Зимбабве уважать итоги президентских выборов 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. США призывают оппозицию в Зимбабве уважать одобренные судом итоги президентских выборов, призывают стороны к диалогу, заявил официальный представитель госдепартамента США.
"Соединенные Штаты призывают все стороны уважать конституцию Зимбабве и законы страны", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя ведомства.
"Соединенные Штаты призывают правительство Зимбабве провести предметные обсуждения со всеми сторонами и реализовать реформы в сфере выборов, политической сфере и экономике", — говорится в заявлении.
В Вашингтоне считают, что власти страны должны реализовать реформы для проведения демократических выборов, и сохраняют озабоченность «политически мотивированными нарушениями прав человека».
Ранее в пятницу стало известно, что конституционный суд Зимбабве отклонил иск оппозиционной партии с требованием оспорить результаты президентских выборов. Избранный президентом Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что не удивлен решению конституционного суда и заявил, что вновь подтверждает свой призыв к миру и единству.
Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии «Движение за демократические перемены» Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов. На фоне объявления результатов выборов в парламент в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. В ходе протестов погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.
Ранее сообщалось, что оппозиционная партия Зимбабве «Движение за демократические перемены» (MDC) планирует оспорить результаты президентских выборов в суде. О намерении оппозиции обратиться в суд заявил председатель MDC Морган Комичи.
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