Россия решила развивать военное сотрудничество с Египтом

«Полагаем, что в нынешних условиях вооруженным силам и правоохранительным органам отводится одна из ведущих ролей в борьбе с террористической угрозой. Для усиления их боевых возможностей намерены активно развивать российско-египетское военное и военно-техническое сотрудничество», — передает РИА «Новости» слова генерала.

Шойгу также заявил о готовности российской военных поделиться с египетскими коллегами опытом, который был получен бойцами ВКС в Сирии по борьбе с терроризмом, подготовке войск и их оснащению.

Министр подчеркнул, что в России заинтересованы в лидирующей позиции египетской стороны в сфере укрепления региональной безопасности и стабильности на севере Африки.