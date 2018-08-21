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Россия решила развивать военное сотрудничество с Египтом
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Россия решила развивать военное сотрудничество с Египтом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании в понедельник заявил о планах России развивать военное сотрудничество с Египтом.
«Полагаем, что в нынешних условиях вооруженным силам и правоохранительным органам отводится одна из ведущих ролей в борьбе с террористической угрозой. Для усиления их боевых возможностей намерены активно развивать российско-египетское военное и военно-техническое сотрудничество», — передает РИА «Новости» слова генерала.
Шойгу также заявил о готовности российской военных поделиться с египетскими коллегами опытом, который был получен бойцами ВКС в Сирии по борьбе с терроризмом, подготовке войск и их оснащению.
Министр подчеркнул, что в России заинтересованы в лидирующей позиции египетской стороны в сфере укрепления региональной безопасности и стабильности на севере Африки.
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