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Россия поделится с Египтом опытом по борьбе с терроризмом
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Россия поделится с Египтом опытом по борьбе с терроризмом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия готова делиться с вооруженными силами Египта опытом, полученным российскими ВКС в Сирии, по борьбе с терроризмом, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что Россия поддерживает усилия руководства Египта в борьбе с международным терроризмом и по нормализации ситуации на Синайском полуострове.
"Как показывает опыт действий наших Воздушно-космических сил в Сирии, необходимы особая подготовка войск, их качественное оснащение, а также использование самых современных методов вооруженной борьбы. Готовы поделиться этим опытом", — сказал Шойгу на заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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