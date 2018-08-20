Россия поделится с Египтом опытом по борьбе с терроризмом

Он отметил, что Россия поддерживает усилия руководства Египта в борьбе с международным терроризмом и по нормализации ситуации на Синайском полуострове.

"Как показывает опыт действий наших Воздушно-космических сил в Сирии, необходимы особая подготовка войск, их качественное оснащение, а также использование самых современных методов вооруженной борьбы. Готовы поделиться этим опытом", — сказал Шойгу на заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

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