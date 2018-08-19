СМИ: министр обороны Египта направился с визитом в Россию

КАИР , 19 августа. / ТАСС /. Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммед Ахмед Заки направился в воскресенье в Россию с официальным визитом. Как передает новостной портал Sada El Balad, его поездка в сопровождении высокопоставленной делегации вооруженных сил Египта продлится несколько дней.

Во время визита Заки, как ожидается, примет участие в пятом заседании совместной египетско-российской военной комиссии и посетит военно-технический форум «Армия-2018», который пройдет в России с 21 по 26 августа.