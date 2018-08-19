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СМИ: министр обороны Египта направился с визитом в Россию
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Названа причина смерти сына депутата и его девушки

СМИ: министр обороны Египта направился с визитом в Россию 

ТАСС 56 минут назад
КАИР, 19 августа. /ТАСС/. Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммед Ахмед Заки направился в воскресенье в Россию с официальным визитом. Как передает новостной портал Sada El Balad, его поездка в сопровождении высокопоставленной делегации вооруженных сил Египта продлится несколько дней.
Во время визита Заки, как ожидается, примет участие в пятом заседании совместной египетско-российской военной комиссии и посетит военно-технический форум «Армия-2018», который пройдет в России с 21 по 26 августа.
По информации издания, египетский министр также проведет переговоры с руководством Министерства обороны России, на которых будут обсуждаться «представляющие общий интерес вопросы и темы в свете партнерских отношений и военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран по многим направлениям».
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