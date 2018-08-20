Ещё
Китай открестился от своих военных в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай открестился от своих военных в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пекин не направлял военных на сирийскую территорию. Об этом заявил специальный представитель китайского правительства по Сирии Се Сяоянь, передает ТАСС.
«Там нет военного присутствия Китая», — сказал он, комментируя сообщения СМИ об отправке военных. В то же время, по словам Се Сяояня, Пекин намерен принять участие в восстановлении Сирии. Однако перед этим необходимо довести борьбу с терроризмом в этой стране до конца и обеспечить там мир и безопасность.
Он также призвал все стороны конфликта в Сирии решать вопросы мирным путем. Представитель правительства добавил, что ситуация в Сирии улучшается, поэтому часть беженцев намереваются вернуться на родину из-за границы. «Мы призываем все заинтересованные стороны сирийской проблемы к проведению переговоров», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Вашингтон направит 230 миллионов долларов, собранных на стабилизацию ситуации в Сирии, на развитие армии США.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.
Последние новости
Врачи вскрыли глаз пациентки и были поражены Матильда выставила напоказ правду об отношениях с Шнуровым Шок: в России захотели гей-парад
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставила Порошенко на место110
Китайские истребители перебросили под Челябинск115
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США376
С супругой Мягкова случилось несчастье1
Видео
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
00:51
Умер Виталий Волович
Общество Происшествия
02:00
В Твери загорелся торговый центр
Пожары Происшествия
01:14
Москвичам пообещали тепло
Погода Новости Москвы
04:50
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение