Китай открестился от своих военных в Сирии

Пекин не направлял военных на сирийскую территорию. Об этом заявил специальный представитель китайского правительства по Сирии Се Сяоянь, передает ТАСС

«Там нет военного присутствия Китая », — сказал он, комментируя сообщения СМИ об отправке военных. В то же время, по словам Се Сяояня, Пекин намерен принять участие в восстановлении Сирии. Однако перед этим необходимо довести борьбу с терроризмом в этой стране до конца и обеспечить там мир и безопасность.

Он также призвал все стороны конфликта в Сирии решать вопросы мирным путем. Представитель правительства добавил, что ситуация в Сирии улучшается, поэтому часть беженцев намереваются вернуться на родину из-за границы. «Мы призываем все заинтересованные стороны сирийской проблемы к проведению переговоров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон направит 230 миллионов долларов, собранных на стабилизацию ситуации в Сирии, на развитие армии США