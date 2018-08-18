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Россияне предпочитают отдыхать в безвизовых странах
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Россияне предпочитают отдыхать в безвизовых странах 

News.ru 2 часа назад
В период с мая по июль более 67% авиабилетов российские туристы покупали в страны с безвизовым въездом. Этот показатель превысил прошлогодний на 2%.
Наибольшей популярностью у россиян пользуется Армения. На втором месте расположилась Грузия, а на третьем — Молдавия.
Также в рейтинг самых востребованных безвизовых стран вошли Египет, Южная Корея, Таиланд и Израиль. В этих странах российским туристам предлагают получить визу при въезде.
Среди стран с визовым въездом у россиян лидируют Италия, Чехия, Германия, Франция, Испания, Греция и Болгария, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что украинские туристы предпочитают проводить отпуск в Крыму из-за безопасности и комфортабельности.
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