Россияне предпочитают отдыхать в безвизовых странах 

В период с мая по июль более 67% авиабилетов российские туристы покупали в страны с безвизовым въездом. Этот показатель превысил прошлогодний на 2%.
Наибольшей популярностью у россиян пользуется Армения. На втором месте расположилась Грузия, а на третьем — Молдавия.
Также в рейтинг самых востребованных безвизовых стран вошли Египет, Южная Корея, Таиланд и Израиль. В этих странах российским туристам предлагают получить визу при въезде.
Среди стран с визовым въездом у россиян лидируют Италия, Чехия, Германия, Франция, Испания, Греция и Болгария, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что украинские туристы предпочитают проводить отпуск в Крыму из-за безопасности и комфортабельности.