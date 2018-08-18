Россияне предпочитают отдыхать в безвизовых странах

В период с мая по июль более 67% авиабилетов российские туристы покупали в страны с безвизовым въездом. Этот показатель превысил прошлогодний на 2%.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется Армения . На втором месте расположилась Грузия , а на третьем — Молдавия

Южная Корея, Таиланд и Также в рейтинг самых востребованных безвизовых стран вошли Египет Израиль . В этих странах российским туристам предлагают получить визу при въезде.