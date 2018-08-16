Армия Пакистана утвердила приговор к смертной казни для 15 террористов 

Исламабад, 16 августа /Синьхуа/ — Армия Пакистана 16 августа сообщила, что начальник штаба сухопутных войск Камар Джавед Баджва сегодня утвердил приговор особого военного трибунала к смертной казни для 15 террористов, которые принимали участие в терактах против армии, полиции, мирных жителей, правительства и учебных заведений.
Информационное бюро ВВС Пакистана сегодня заявило, что в результате преступной деятельности этих 15 террористов 45 человек погибло, 103 человека получили ранения.
За последний месяц это вторая группа террористов, в отношении которых военная сторона утвердила приговор трибунала к смертной казни. —0—