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Армия Пакистана утвердила приговор к смертной казни для 15 террористов
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Армия Пакистана утвердила приговор к смертной казни для 15 террористов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Исламабад, 16 августа /Синьхуа/ — Армия Пакистана 16 августа сообщила, что начальник штаба сухопутных войск Камар Джавед Баджва сегодня утвердил приговор особого военного трибунала к смертной казни для 15 террористов, которые принимали участие в терактах против армии, полиции, мирных жителей, правительства и учебных заведений.
Информационное бюро ВВС Пакистана сегодня заявило, что в результате преступной деятельности этих 15 террористов 45 человек погибло, 103 человека получили ранения.
За последний месяц это вторая группа террористов, в отношении которых военная сторона утвердила приговор трибунала к смертной казни. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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