Армия Пакистана утвердила приговор к смертной казни для 15 террористов

Исламабад , 16 августа / Синьхуа / — Армия Пакистана 16 августа сообщила, что начальник штаба сухопутных войск Камар Джавед Баджва сегодня утвердил приговор особого военного трибунала к смертной казни для 15 террористов, которые принимали участие в терактах против армии, полиции, мирных жителей, правительства и учебных заведений.

Информационное бюро ВВС Пакистана сегодня заявило, что в результате преступной деятельности этих 15 террористов 45 человек погибло, 103 человека получили ранения.

За последний месяц это вторая группа террористов, в отношении которых военная сторона утвердила приговор трибунала к смертной казни. —0—