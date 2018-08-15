Россия ведет секретные переговоры с ИГ?

Сирийские правительственные войска с целью освобождения от боевиков ИГ (запрещенной в России террористической организации — прим.ред.) окрестностей Сувейды, расположенной в южной части страны, начали переброску в данный район страны военной техники. В то же время осведомленные источники сообщают о том, что Россия якобы начала с ИГ переговоры, целью которых является освобождение заложников, захваченных в ходе недавнего нападения боевиков на Сувейду.

Между тем, источник в Министерстве обороны Сирийской Арабской Республики , беседуя с немецким информагентством DPA (Дойче Прессе-Агентур — прим. перев.), сообщил о том, что к окрестностям Сувейды стянуты дополнительное вооружение и несколько единиц боевой техники с целью начала широкомасштабной операции по зачистке провинции от боевиков ИГ. Источник уточнил, что техника направляется в восточную часть провинции. Этот же источник добавил, что сотни военнослужащих сирийской армии, имеющие на вооружении минометы и артиллерию, провели мощную артподготовку и вошли в боевое соприкосновение с незаконными вооруженными формированиями, связанными с ИГ. Военнослужащим правительственных войск поставлена задача вытеснить боевиков с их позиций в горных районах страны.

В то же время ряд информированных кругов из сирийской вооруженной оппозиции передают, что правительственные силы Арабской Республики ведут переброску дополнительной военной техники на восток провинции Эс-Сувейда , главным образом из провинции Дераа. Данная перегруппировка связана с тем, что недавно боевики ИГ совершили ряд нападений на населенные пункты, расположенные на востоке Сувейды, и попытались захватить местный аэропорт Халхала.

С другой стороны, информационные агентства привлекло следующее сообщение: с террористами ИГ начало переговоры российское военное командование, с целью договориться об освобождении захваченных в заложники нескольких десятков женщин и детей-друзов, захваченных боевиками на прошлой неделе в провинции Сувейда. Об этом сообщил один из духовных предводителей общины друзов, шейх Юсуф Джарбуа.

Боевики ИГ совершили массированное нападение на Сувейду на юге Сирии еще 25 июля, что привело к гибели 265 человек. Именно в ходе этого нападения самые большие потери понесла проживающая здесь друзская община. Утверждается, что это были самые тяжелые потери, которые понесла данная этноконфессиональная группа за весь период гражданской войны в Сирии, начиная с 2011 года. Террористов вынудили отступить, но отходя на свои позиции, они сумели захватить в заложники более 30 человек, в том числе из друзского селения Аш-Шебеки недалеко от Сувейды. Сейчас они продолжают удерживать взятых в заложники 14 женщин и 16 детей.

Упомянутый представитель общины друзов, указав на то, что переговоры, которые Россия ведет с боевиками, были согласованы заранее с сирийскими правительственными кругами, напомнил также, что ИГ уже давно широко использует тактику захвата заложников из числа мирных жителей, с целью оказывать постоянное давление на сирийское правительство и побудить сирийских военных выполнять их требования. В частности, экстремисты рассчитывают добиться от сирийского военного командования прекращения операции против отрядов боевиков ИГ в соседней с Сувейдой провинции Дераа. Действующие в Дераа отряды боевиков уже давно блокированы сирийскими правительственными силами. ИГ же продолжает надеяться на их «освобождение».

Сирийская армия, в свою очередь, начала против данных боевиков, окруженных в Дераа, широкомасштабные боевые операции, с целью их полного уничтожения. Правительственные войска в минувшую среду, в частности, вынудили боевиков оставить ряд населенных пунктов и продолжают преследование разрозненных групп, которые попытались скрыться в расположенных неподалеку горных массивах и ущельях.

Захваченным в данных районах в заложники женщинам — от 18 до 60 лет. В течение последних двух дней боевики публиковали в соцсетях фото одной из захваченных женщин, которая была в сопровождении своих четверых детей. Кроме того, они добавили, что женщина родила еще одного, пятого ребенка, уже будучи в плену у боевиков.

Примечательно, что данные недавние вспышки активности боевиков ИГ в провинции Сувейда имели место как раз в те дни, когда сирийская армия, при поддержке российских военнослужащих, начала широкомасштабную операцию против ИГ в провинции Дераа.