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Турист захотел сфотографировать бегемота и поплатился
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В Кении бегемот убил туриста с Тайваня 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бегемот искусал до смерти туриста с Тайваня при попытке сфотографировать животное, ещё один человек получил травмы.
Как сообщает BBC News, 66-летний турист вместе со знакомым посещал заповедник на озере Найваша в 90 км от Найроби.
По данным очевидцев, туристы слишком близко подошли к бегемоту, когда он напал на них. Погибший получил травмы грудной клетки и скончался в больнице. Второй турист получил незначительные ранения.
Отмечается, что в этой местности за 2018 год бегемоты убили шесть человек. В среднем в Африке за год бегемоты убивают около 500 человек.
Ранее сообщалось, что в Намибии более ста бегемотов погибли из-за вспышки сибирской язвы.
RT на русском: последние новости
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