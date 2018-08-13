Турист захотел сфотографировать бегемота и поплатился

В Кении бегемот убил туриста с Тайваня

Бегемот искусал до смерти туриста с Тайваня при попытке сфотографировать животное, ещё один человек получил травмы.

Как сообщает BBC News, 66-летний турист вместе со знакомым посещал заповедник на озере Найваша в 90 км от Найроби

По данным очевидцев, туристы слишком близко подошли к бегемоту, когда он напал на них. Погибший получил травмы грудной клетки и скончался в больнице. Второй турист получил незначительные ранения.

Отмечается, что в этой местности за 2018 год бегемоты убили шесть человек. В среднем в Африке за год бегемоты убивают около 500 человек.