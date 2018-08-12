Сирийская армия ведёт зачистку в районе Дейр-эз-Зора 

Подразделения Сирийской арабской армии преследуют подпольные группы боевиков в районе провинции Дейр-эз-Зор. Места пребывания террористов подвергаются зачистке.
В ходе прочесывания районов сирийские войска обнаружили туннели и ямы, которые использовались боевиками для выживания. Инфраструктура террористов ликвидирована. Сами они скрываются в пустынях Хомса.
Всего военными правительственной армии было прочесано порядка 5800 километров. Операция продолжается, сообщает ФАН.
Ранее News.ru писал о том, что российские военные уничтожили боевой беспилотник, приближавшийся к авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Он был запущен с территории, подконтрольной незаконным вооружённым формированиям.