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В Египте предотвратили нападение на церковь в Каире
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Полиция Египта предотвратила нападение на церковь в Каире 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©Ahmed Gomaa globallookpress.com
Правоохранительные органы Египта предотвратили попытку нападения на церковь на севере Каира.
Об этом сообщает Sky News Arabia.
Отмечается, что в результате операции уничтожен злоумышленник, планировавший устроить взрыв в церкви.
В ноябре 2017 года боевики устроили теракт в мечети возле города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей.
По последним данным, число погибших при нападении возросло до 305 человек, среди них 27 детей. Сообщается, что 128 человек получили ранения в результате атаки.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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