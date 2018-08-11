В Египте предотвратили нападение на церковь в Каире

Об этом сообщает Sky News Arabia.
أجهزة الأمن المصرية تحبط هجوما على كنيسة شمال القاهرة وتقتل منفذه— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 11 августа 2018 г.
Отмечается, что в результате операции уничтожен злоумышленник, планировавший устроить взрыв в церкви.
В ноябре 2017 года боевики устроили теракт в мечети возле города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей.
По последним данным, число погибших при нападении возросло до 305 человек, среди них 27 детей. Сообщается, что 128 человек получили ранения в результате атаки.