В Египте предотвратили нападение на церковь в Каире

Полиция Египта предотвратила нападение на церковь в Каире

Правоохранительные органы Египта предотвратили попытку нападения на церковь на севере Каира

Отмечается, что в результате операции уничтожен злоумышленник, планировавший устроить взрыв в церкви.

В ноябре 2017 года боевики устроили теракт в мечети возле города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей.

По последним данным, число погибших при нападении возросло до 305 человек, среди них 27 детей. Сообщается, что 128 человек получили ранения в результате атаки.