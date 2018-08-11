На юге Афганистана 19 боевиков «Талибана»* погибли при авиаударе ВС США

По словам чиновников, авиаудары были нанесены по укрытиям членов движения в районе Нахр Сирадж (Nahr Siraj), в ходе атак также была уничтожена часть оружия боевиков.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия «Решительная поддержка».