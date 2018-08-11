Правительственная армия Сирии успешно развивает наступление на последний оплот ИГ на юге страны

Как сообщило информационное агентство САНА, армия Сирии в четверг продвинула фронт на 35 км в сторону района Бадия на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. В пятницу в ходе боев были уничтожены 13 боевиков ИГ.

Местный источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил корр. Синьхуа, что подавляющая часть территории на востоке и северо-востоке района Бадия уже находится под контролем правительственных сил, которые сейчас укрепляют там опорные пункты во избежание возвращения ИГ.

По его словам, правительственная армия обнаружила в районе Бадия технику и взрывные устройства, оставленные боевиками ИГ. Вся найденная взрывчатка была подорвана. —0—