Ещё
Правительственная армия Сирии успешно развивает наступление на последний оплот ИГ на юге страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительственная армия Сирии успешно развивает наступление на последний оплот ИГ на юге страны 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Дамаск, 11 августа /Синьхуа/ — Правительственная армия Сирии успешно ведет военную операцию против последнего оплота экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/ в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Территория, контролируемая военными, неуклонно расширяется, ИГ несет людские и материальные потери.
Как сообщило информационное агентство САНА, армия Сирии в четверг продвинула фронт на 35 км в сторону района Бадия на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. В пятницу в ходе боев были уничтожены 13 боевиков ИГ.
Местный источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил корр. Синьхуа, что подавляющая часть территории на востоке и северо-востоке района Бадия уже находится под контролем правительственных сил, которые сейчас укрепляют там опорные пункты во избежание возвращения ИГ.
По его словам, правительственная армия обнаружила в районе Бадия технику и взрывные устройства, оставленные боевиками ИГ. Вся найденная взрывчатка была подорвана. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Три человека погибли и еще семеро получили ранения в результате взрыва в Могадишо Срочно: Исполняющий обязанности президента Нигерии отправил в отставку главу Службы государственной безопасности Премьер-министр Ливии призывает к объединению армии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа истинная причина новых санкций против РФ164
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Разбился угнанный в США пассажирский самолет17
Украина захватила российское судно503
«Ели отходы»: украинцев обманывают в Европе190
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение