Правительственная армия Сирии успешно развивает наступление на последний оплот ИГ на юге страны 

Дамаск, 11 августа /Синьхуа/ — Правительственная армия Сирии успешно ведет военную операцию против последнего оплота экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/ в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Территория, контролируемая военными, неуклонно расширяется, ИГ несет людские и материальные потери.
Как сообщило информационное агентство САНА, армия Сирии в четверг продвинула фронт на 35 км в сторону района Бадия на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. В пятницу в ходе боев были уничтожены 13 боевиков ИГ.
Местный источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил корр. Синьхуа, что подавляющая часть территории на востоке и северо-востоке района Бадия уже находится под контролем правительственных сил, которые сейчас укрепляют там опорные пункты во избежание возвращения ИГ.
По его словам, правительственная армия обнаружила в районе Бадия технику и взрывные устройства, оставленные боевиками ИГ. Вся найденная взрывчатка была подорвана. —0—