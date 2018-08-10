Ещё
Сирийские военные уничтожили 13 террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийские военные уничтожили 13 террористов 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Сирийские солдаты в ходе военной операции в провинции Эс-Сувейда уничтожили 13 боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ). Бой произошел в оазисе Бир-Хасан, который на данный момент полностью очищен от террористов.
Правительственные силы совместно с отрядами оппозиции двигаются направлении к главному форпосту ИГ в Шинван-эль-Асфар, сообщает SANA.
Ранее News.ru писал о том, что Самолёт Армии обороны Израиля нанёс удар по территории Сирии. В результате атаки с воздуха уничтожена группа боевиков. Семь террористов ликвидированы на юге Голанских высот. На месте обстрела военные ЦАХАЛ обнаружили пояса смертников и автомат АК-47.
News.ru: последние новости
Смертник подорвался в Афганистане ИГ взяло ответственность за взрыв афганской мечети В Египте ликвидировали более 50 экстремистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня25
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины38
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране115
Москвичей придавило антициклоном4
Часть россиян оставят без ОМС92
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение