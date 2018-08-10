Сирийские военные уничтожили 13 террористов 

Сирийские солдаты в ходе военной операции в провинции Эс-Сувейда уничтожили 13 боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ). Бой произошел в оазисе Бир-Хасан, который на данный момент полностью очищен от террористов.
Правительственные силы совместно с отрядами оппозиции двигаются направлении к главному форпосту ИГ в Шинван-эль-Асфар, сообщает SANA.
Ранее News.ru писал о том, что Самолёт Армии обороны Израиля нанёс удар по территории Сирии. В результате атаки с воздуха уничтожена группа боевиков. Семь террористов ликвидированы на юге Голанских высот. На месте обстрела военные ЦАХАЛ обнаружили пояса смертников и автомат АК-47.