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Начальники Генштабов НАТО встретятся 28-30 сентября в Варшаве
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Начальники Генштабов НАТО встретятся 28-30 сентября в Варшаве 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов альянса пройдет 28-30 сентября в Варшаве. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического альянса.
"Высший военный орган НАТО — Военный комитет — проведет встречу в Варшаве 28-30 сентября 2018 года", — говорится в заявлении. Участники встречи обсудят уровень готовности и процесс модернизации сил НАТО и «дадут рекомендации по дальнейшим операциям, учениям и прочим видам военной активности», в том числе во взаимодействии с международными организациями.
Заседание будет проходить под председательством главы Военного комитета Стюарта Пича при поддержке верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти и верховного главнокомандующего по трансформации генерала Андре Ланата.
Заседания Военного комитета НАТО проводятся дважды в год.
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