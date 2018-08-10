Начальники Генштабов НАТО встретятся 28-30 сентября в Варшаве

БРЮССЕЛЬ , 10 августа. / ТАСС /. Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов альянса пройдет 28-30 сентября в Варшаве . Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического альянса.

"Высший военный орган НАТО — Военный комитет — проведет встречу в Варшаве 28-30 сентября 2018 года", — говорится в заявлении. Участники встречи обсудят уровень готовности и процесс модернизации сил НАТО и «дадут рекомендации по дальнейшим операциям, учениям и прочим видам военной активности», в том числе во взаимодействии с международными организациями.

Заседание будет проходить под председательством главы Военного комитета Стюарта Пича при поддержке верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти и верховного главнокомандующего по трансформации генерала Андре Ланата.

Заседания Военного комитета НАТО проводятся дважды в год.