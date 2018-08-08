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Наблюдатели из Египта и Катара присутствуют на финале международного конкурса артиллеристов
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Наблюдатели из Египта и Катара присутствуют на финале международного конкурса артиллеристов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам командующего казахстанскими ракетными войсками и артиллерией полковника Аскара Жоламанова, присутствие зарубежных коллег подтверждает высокий интерес к конкурсу.
Военные представители из Арабской Республики Египет и Катара наблюдают за финальным этапом международного конкурса «Мастера артиллерийского огня», который проходит на полигоне Гвардейский 40-й военной базы в Казахстане.
«Присутствие зарубежных коллег подтверждает высокий интерес к конкурсу «Мастера артиллерийского огня», а также планы принять участие в состязаниях артиллеристов из Катара и Египта в следующем году», — сообщил организатор состязаний, командующий Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, полковник Аскар Жоламанов.
«Наблюдатели изучают порядок проведения соревнований, а также оценивают готовность своих военнослужащих к возможному участию в 2019 году, мы надеемся увидеть в числе участников, вне зависимости от того, где будут проходить состязания», — отметил А. Жоламанов.
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