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Источник: сирийские военные отразили нападение боевиков в пригороде Латакии
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Источник: сирийские военные отразили нападение боевиков в пригороде Латакии 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 7 авг — РИА Новости. Сирийская армия отразила нападение боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) в поселении на севере пригорода Латакии, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
"Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»* напали сегодня (во вторник — ред.) рано утром на пункт сирийской армии в поселении Эль-Сараф… на севере пригорода Латакии на сирийско-турецкой границе", — заявил сирийский полевой командир.
Он добавил, что боевикам удалось захватить пункт на несколько часов, после чего армия вернула его под свой контроль.
Источник отметил, что среди нападавших боевиков есть погибшие и раненые.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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