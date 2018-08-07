Источник: сирийские военные отразили нападение боевиков в пригороде Латакии

"Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»* напали сегодня (во вторник — ред.) рано утром на пункт сирийской армии в поселении Эль-Сараф… на севере пригорода Латакии на сирийско-турецкой границе", — заявил сирийский полевой командир.

Он добавил, что боевикам удалось захватить пункт на несколько часов, после чего армия вернула его под свой контроль.

Источник отметил, что среди нападавших боевиков есть погибшие и раненые.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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