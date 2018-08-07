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ВМС Египта, Великобритании и Франции провели совместные учения
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ВМС Египта, Великобритании и Франции провели совместные учения 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Каир, 7 августа /Синьхуа/ — Военно-морские силы /ВМС/ Египта, Великобритании и Франции приняли участие в совместных учениях в Красном и Средиземном морях. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель египетской армии Тамер ар-Рифаи.
Он заявил, что маневры являются частью плана Генерального командования вооруженных сил Египта по активизации военного сотрудничества с дружественными странами.
По словам Т. ар-Рифаи, совместные морские учения с ВМС Великобритании включали в себя обучение современным методам обнаружения и обезвреживания морских мин. Он добавил, что ВМС Египта и Франции провели учения с боевыми стрельбами в Средиземном море, отрабатывая сценарии противодействия террористическим угрозам в открытом море и инспектирования подозрительных судов.
Египет ежегодно проводит ряд совместных учений с арабскими, африканскими и западными странами с целью активизации военного сотрудничества и обмена опытом с дружественными государствами.
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