ВМС Египта, Великобритании и Франции провели совместные учения

Великобритании и Каир , 7 августа / Синьхуа / — Военно-морские силы /ВМС/ Египта Франции приняли участие в совместных учениях в Красном и Средиземном морях. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель египетской армии Тамер ар-Рифаи.

Он заявил, что маневры являются частью плана Генерального командования вооруженных сил Египта по активизации военного сотрудничества с дружественными странами.

По словам Т. ар-Рифаи, совместные морские учения с ВМС Великобритании включали в себя обучение современным методам обнаружения и обезвреживания морских мин. Он добавил, что ВМС Египта и Франции провели учения с боевыми стрельбами в Средиземном море, отрабатывая сценарии противодействия террористическим угрозам в открытом море и инспектирования подозрительных судов.

Египет ежегодно проводит ряд совместных учений с арабскими, африканскими и западными странами с целью активизации военного сотрудничества и обмена опытом с дружественными государствами.