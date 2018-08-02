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В Йемене из-за авиаудара погибли 40 человек
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В Йемене из-за авиаудара погибли 40 человек 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В Йемене в результате авиаудара в провинции Эль-Ходейда погибли как минимум 40 человек, еще 70 получили различные ранения. Бомбы сбросили самолеты коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. По данным местных СМИ, один из ударов пришелся по зданию госпиталя.
С августа 2014 года в Йемене происходит противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения «Ансар Аллах»), напоминает ТАСС. В марте 2015 года удары по Йемену стала наносить Саудовская Аравия. За несколько лет жертвами конфликта стали более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей, сообщает йеменский Центр по правам и развитию.
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