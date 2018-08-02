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Египет напомнил футбольным фанатам о необходимости покинуть территорию России
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Египет напомнил футбольным фанатам о необходимости покинуть территорию России 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Каир, 2 августа /Синьхуа/ — Министерство иностранных дел Египта призвало отправившихся в Россию для присутствия на соревнованиях в рамках ЧМ-2018 граждан Египта строго соблюдать законодательство России по вопросам путешествий и проживания. Ведомство указало, что не следует после завершения турнира пытаться нарушать соответствующие положения и задерживаться в России более предусмотренного срока. Об этом сообщают местные СМИ.
Как пишет газета «Аль-Ахрам», МИД Египта сегодня вечером напомнил египетским болельщикам о необходимости по своей воле покинуть Россию, в противном случае они могут столкнуться с депортацией. Власти России могут принять меры в отношении нарушителей.
Власти России еще в прошлом месяце сообщали, что отдельные футбольные болельщики, в особенности из Азии и Африки, пытались воспользоваться FAN ID /паспортом болельщика/ для незаконного проезда в Европу. Россия намерена подвергнуть депортации иностранных граждан, которые пытаются через территорию страны незаконно выехать в Европу. —0—
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