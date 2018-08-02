Египет напомнил футбольным фанатам о необходимости покинуть территорию России

Каир , 2 августа / Синьхуа / — Министерство иностранных дел Египта призвало отправившихся в Россию для присутствия на соревнованиях в рамках ЧМ-2018 граждан Египта строго соблюдать законодательство России по вопросам путешествий и проживания. Ведомство указало, что не следует после завершения турнира пытаться нарушать соответствующие положения и задерживаться в России более предусмотренного срока. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет газета «Аль-Ахрам», МИД Египта сегодня вечером напомнил египетским болельщикам о необходимости по своей воле покинуть Россию, в противном случае они могут столкнуться с депортацией. Власти России могут принять меры в отношении нарушителей.

Власти России еще в прошлом месяце сообщали, что отдельные футбольные болельщики, в особенности из Азии и Африки, пытались воспользоваться FAN ID /паспортом болельщика/ для незаконного проезда в Европу. Россия намерена подвергнуть депортации иностранных граждан, которые пытаются через территорию страны незаконно выехать в Европу. —0—