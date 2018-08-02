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В Йемене в результате авиаудара по больнице погибли 30 человек
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В Йемене в результате авиаудара по больнице погибли 30 человек 

РИА Новости 24 минуты назад
ДУБАЙ, 2 авг — РИА Новости. Тридцать человек погибли в результате авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по въезду в больницу ас-Саура в городе Ходейда на Красном море, сообщил в четверг подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира».
По информации телеканала со ссылкой на врачей, более 20 тел жертв авиаудара были перевезены в военный госпиталь из больницы ас-Саура, которая подверглась авиаударам.
Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции уже долгое время продолжают сражение с хуситами за провинцию Ходейда, где находится стратегически важный город-порт на Красном море, через который поступает вся гуманитарная помощь в северный Йемен, который находится под контролем хуситов. Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это. В минувшее воскресенье они обвинили коалицию в нанесении более полусотни воздушных ударов по жизненно важным объектам инфраструктуры в Йемене, в том числе по объектам водоснабжения в городе Ходейде.
Представитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс после очередных переговоров с хуситами на прошлой неделе, во время которых он пытался убедить их оставить Ходейду, чтобы возобновить мирные переговоры, покинул столицу Сану, не дав никаких комментариев журналистам.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
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