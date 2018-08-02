Посол Британии призвал вывести военных с улиц Хараре после демонстраций

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. По данным полиции, в ходе протестных акций погибли три человека.

"Мы осуждаем вчерашнее злоупотребление силой со стороны правоохранительных органов в отношении демонстрантов… Британский посол встречался с правительственными министрами вчера и сегодня и со всей ясностью заявил, что военные должны быть выведены с улиц Хараре, а правоохранительные органы должны действовать крайне сдержанно", — говорится в заявлении посольства.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования. Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял, но кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства.