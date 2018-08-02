Семь человек погибли в результате атаки израильских ВВС по боевикам на Голанах

Не менее семи человек погибли в результате авиаудара израильских ВВС в четверг, 2 августа, по боевикам, находящимся в южной части сирийских Голанских высот. Сообщает ТАСС со ссылкой на радио «Кан». Сообщается, что тела были обнаружены в ходе осмотра месности уже утром, а также пояса смертников и автомат АК-47. Ранее сирийская армия сообщила, что смогла взять под контроль линию раграничения между Сирией Израилем на Голанских высотах. Правительственные войска обеспечивают безопасность на участке от пограничного с Ливаном района Шебаа до пункта Маарая на границе демилитаризованной зоны с Иорданией . Территория очищена от вооруженных группировок боевиков.