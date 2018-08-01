Ещё
В Колумбии повстанцы и власти не достигли соглашения о прекращении огня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Колумбии повстанцы и власти не достигли соглашения о прекращении огня 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 1 авг — РИА Новости. Власти и повстанцы из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии не смогли прийти к соглашению о прекращении огня, сообщил в среду сенатор Рой Баррерас, один из посредников переговорного процесса.
"АНО не поняла ситуацию с политической трансформацией (приходом нового президента — ред.). С их стороны было ошибкой отказаться от условий прекращения огня. Мы требуем, чтобы больше не было похищений, нападений и военных действий, это же, без сомнений, сделает и новое правительство. Что вы выиграли, отложив эти решения? Надеюсь, из-за этой ошибки возможность для мира не будет потеряна", — написал Баррерас в своем Twitter.
Ранее наблюдатели ожидали, что в среду утром стороны конфликта подпишут соглашение о прекращении огня. Седьмого августа в Колумбии состоится инаугурация Ивана Дуке, нового президента, который пришел к власти от партии противников мирных соглашений с повстанцами. АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сделала неожиданное признание125
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью448
Борисову избил известный российский певец46
Немцы хотели нас уничтожить, россияне — освободить10
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье206
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение