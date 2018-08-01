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Генсек ООН предостерег политические силы Зимбабве от эскалации насилия
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Генсек ООН предостерег политические силы Зимбабве от эскалации насилия 

РИА Новости 18 минут назад
ООН, 1 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал политические силы в Зимбабве, где сейчас проходят выборы и наблюдаются массовые протесты граждан на улицах, проявлять сдержанность и благоразумие и не допускать эскалации насилия, сообщил в среду журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
СМИ сообщили в среду, что военные в столице Зимбабве Хараре открыли огонь по участникам манифестаций в поддержку оппозиции в ожидании результатов выборов, состоявшихся в понедельник, ранены и убиты несколько человек. Ранее сообщалось, что правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов. На улицах Хараре собрались сотни протестующих.
"Мы призываем проявлять сдержанность и отвергать любые формы насилия в ожидании разрешения споров и объявления результатов выборов", — сказал Хак.
По его словам, генсек «обеспокоен сообщениями о том, что в некоторых районах Зимбабве зафиксированы случаи насилия».
"Мы хотели бы напомнить действующим властям и политическим партиям, что они приняли на себя обязательства и кодекс поведения, гарантирующие мирный процесс выборов", — заключил Хак.
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