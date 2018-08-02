По меньшей мере 3 человека погибли в результате столкновения между сторонниками оппозиции Зимбабве, военными и полицейскими

Хараре , 2 августа / Синьхуа / — 3 человека погибли и десятки получили ранения в зимбабвийской столице Хараре в результате столкновений демонстрантов оппозиционного Движения за демократические перемены с силовиками. Об этом сообщила в среду полиция.

В среду во второй половине дня более тысячи сторонники оппозиции, недовольные результатами парламентских выборов, вышли на улицы. Некоторые манифестанты жгли автомобили, громили магазины, бросали камни в военных и полицейских. Последние ответили водометами и слезоточивым газом.

После инцидента президент страны Эммерсон Мнангагва выступил с заявлением и осудил акты насилия, призвав жителей сохранять спокойствие и ждать объявления избирательной комиссией окончательных итогов выборов.

Руководитель Движения за демократические перемены Нельсон Чамиза через своего пресс-секретаря выразил сожаление в связи с человеческими жертвами при инциденте, вместе с тем подвергнув критике военных и полицейских за чрезмерное применение силы против участников демонстрации. —0—