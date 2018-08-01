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В Зимбабве протестующих разогнали слезоточивым газом и водяными пушками
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В Зимбабве протестующих разогнали слезоточивым газом и водяными пушками 

Мир24 1 час назад
В столице Зимбабве полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки против протестующих на фоне президентских выборов в стране, передает информационный портал Source.
В протестах на улицах Хараре участвуют сотни человек. В результате беспорядков многие дороги были перекрыты, магазины закрылись.
В понедельник, 30 июля, в Зимбабве прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента.
Напомним, осенью прошлого года с поста президента Зимбабве ушел в отставку 93-летний Роберт Мугабе. Это произошло под давлением, оказанным на него военными и руководством партии ZANU-PF.
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