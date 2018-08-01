В столицу Зимбабве прибывает военная техника

Ранее сообщалось, что полиция Зимбабве разогнала в столице Хараре группу сторонников оппозиции, протестующих против фальсификации выборов.

По данным телеканала, военная техника появилась на улицах города, раздаются выстрелы. Кроме того, ранее телеканал сообщил, что несколько человек пострадали от резиновых пуль.

Также информационный портал Source сообщает, что задействован военный вертолет.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.

Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства. Правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщила газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.