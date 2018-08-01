Ещё
Минобороны отметило страны, которые помогают беженцам возвращаться в Сирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью

Минобороны отметило страны, которые помогают беженцам возвращаться в Сирию 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ливан, Иордания, Египет и Турция оказывают всестороннюю поддержку возвращению сирийских беженцев и восстановлению стабильности в этой стране, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Не могу не отметить положительную реакцию на инициативы руководства Сирии сопредельных стран, это прежде всего Ливан и Иордания", — сказал Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба. Кроме того, генерал отметил роли Египта, Турции и Франции.
По последним данным Центра приема, распределения и размещения беженцев (информация опубликована на сайте Минобороны РФ), с осени 2015 года в Сирию вернулись 233 тысячи беженцев.
По обобщенным данным, сейчас в 45 государствах находятся 7,1 миллиона зарегистрированных сирийских беженцев. Вернуться на родину изъявили желание как минимум 1,7 миллиона сирийцев из девяти стран, больше всего — из соседнего Ливана (почти 900 тысяч).
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка Киев семимильными шагами идет к "демонтажу" Украины
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейский чиновник признал Крым российским385
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России242
Порошенко потребовал от России денег165
Вскрылись шокирующие данные о муже Ани Лорак11
В застенках ДНР нашлись сотни россиян273
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
01:22
Смерть от жары: как температура погубит людей
Наука Наука и техника
00:58
Европейский чиновник признал Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение