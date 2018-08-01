Минобороны отметило страны, которые помогают беженцам возвращаться в Сирию

"Не могу не отметить положительную реакцию на инициативы руководства Сирии сопредельных стран, это прежде всего Ливан и Иордания", — сказал Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба. Кроме того, генерал отметил роли Египта, Турции и Франции

По последним данным Центра приема, распределения и размещения беженцев (информация опубликована на сайте Минобороны РФ), с осени 2015 года в Сирию вернулись 233 тысячи беженцев.

По обобщенным данным, сейчас в 45 государствах находятся 7,1 миллиона зарегистрированных сирийских беженцев. Вернуться на родину изъявили желание как минимум 1,7 миллиона сирийцев из девяти стран, больше всего — из соседнего Ливана (почти 900 тысяч).

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