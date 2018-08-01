Ещё
В Средиземном море спасли почти 300 мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Средиземном море спасли почти 300 мигрантов 

РИА Новости 58 минут назад
КАИР, 1 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Береговая охрана Ливии в ходе двух операций спасла с резиновых лодок 282 человека, которые пытались незаконно попасть в Европу, сообщает новостной портал «Йоум7» со ссылкой на официального представителя сил береговой охраны Айюба Касема.
По его словам, в ходе первой операции военные сняли с двух судов в окрестностях Триполи 181 человека, включая девять детей.
"Это выходцы из стран Африки, есть также граждане арабских стран, в частности, Египта и Палестины", — сказал он.
Касем добавил, что вторая операция завершилась спасением еще 101 мигранта. Все нелегалы доставлены на ливийскую военную базу.
Последние новости
Вот почему ряд стран ЕС захочет заменить российский газ Лавров: события в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России116
В застенках ДНР нашлись сотни россиян266
Российских журналистов в Африке убила экономия32
Лепс ударил Аллу Михееву395
Болгария ужесточает визовый режим52
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение