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РК направит спецназ ВМС для освобождения захваченных в Ливии заложников
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РК направит спецназ ВМС для освобождения захваченных в Ливии заложников 

Российская Газета 1 час назад
В Ливии повстанцы захватили четырех иностранцев — трех филиппинцев и одного гражданина Южной Кореи. Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился направить боевой корабль с группой спецназа на борту для поддержки усилий по освобождению заложников.
Как сообщили местные СМИ, похищение заложников произошло еще 6 июля, но официально о нем сообщили лишь сегодня, когда на сайт новостного портала Ливии «218 news» поступил видеоролик с заложниками. В нем на английском языке четверо иностранцев просят лидеров своих стран о помощи. Один из заложников утверждает, что он — южнокореец, тогда как другие говорят, что они из Филиппин.
В правительстве Южной Кореи подтвердили, что они в курсе инцидента, но до сих пор не хотели придавать ему огласку, ожидая выхода террористов на связь. По просьбе правительства РК, местные СМИ также не сообщали о происшествии. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, похищение произошло в одном из центральных районов Ливии 6 июля. В лагерь, где действует одна из иностранных фирм, ворвались вооруженные люди, захватили четырех человек и провизию.
Хотя сегодня появилось видео с заложниками, но пока остается загадкой, кто и зачем совершил похищение. Террористы никак не заявили о своей принадлежности и до сих пор не выдвинули никаких требований. На видеоролике их лица скрыты. В Сеуле считают, что похитителями являются представители местных вооруженных повстанцев, и в ближайшее время они потребуют выкуп.
В МИД РК заявили, что они находятся в тесном контакте с властями Ливии, на месте действует штаб во главе с послом РК. Корейские СМИ также сообщили, что представители Сеула сейчас сами пытаются выйти на связь с возможными похитителями.
Одновременно стало известно, что в связи с соответствующим распоряжением президента РК Кореи Мун Чжэ Ина к берегам Ливии направлен эсминец ВМС РК «Мунмудэван», который нес дежурство в Аденском заливе. На борту корабля находится группа спецназа ВМС «Чхонхэ» — она должна будет при необходимости оказать поддержку в усилиях по освобождению заложников.
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