Боевики в Ливии удерживают граждан Южной Кореи и Филиппин, сообщили СМИ

По данным ведомства, группа вооруженных людей напала на лагерь местной компании на западе страны 6 июля и похитила иностранных граждан. Недавно в ливийских СМИ появилось видео, на котором один из похищенных просит помощи у властей Южной Кореи.

Дипломаты ожидают, что в скором времени злоумышленники предъявят конкретные требования для освобождения пленников.