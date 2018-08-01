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Боевики в Ливии удерживают граждан Южной Кореи и Филиппин, сообщили СМИ
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Боевики в Ливии удерживают граждан Южной Кореи и Филиппин, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Южнокореец и трое граждан Филиппин почти месяц удерживаются в заложниках боевиками в Ливии, передает агентство Ренхап со ссылкой на неназванного чиновника в МИД Республики Корея.
По данным ведомства, группа вооруженных людей напала на лагерь местной компании на западе страны 6 июля и похитила иностранных граждан. Недавно в ливийских СМИ появилось видео, на котором один из похищенных просит помощи у властей Южной Кореи.
Дипломаты ожидают, что в скором времени злоумышленники предъявят конкретные требования для освобождения пленников.
В Ливии царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
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