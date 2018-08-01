Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и стран Африки в области борьбы с терроризмом

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с ФАН рассказал о перспективах сотрудничества России и стран Африки в области борьбы с терроризмом.

«Африканский континент имеет свои особенности, и если говорить о террористических угрозах, наибольшую опасность представляет запрещённое в России «Исламское государство»**. ИГ удалось создать свою провинцию на базе « Боко Харам »* в Нигерии », — заявил он.

Как отметил Кошкин, у России беспрецедентный опыт нейтрализации подобного рода угроз, и естественно, что об этом знает весь мир, в том числе страны Африки.

«Вот почему они заинтересованы в выстраивании отношений с Россией. У них есть желание с нами сотрудничать, это можно увидеть, глядя на то, как выстраиваются межгосударственные отношения», — добавил он.

Ранее политолог, публицист и председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform оценил интерес стран Африки к сотрудничеству с Россией.

* «Боко Харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. **«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.