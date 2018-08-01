Ещё
СМИ: в Мали не менее четырех военных погибли при нападении боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Мали не менее четырех военных погибли при нападении боевиков 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. По меньшей мере четыре солдата погибли в Мали при нападении предполагаемых боевиков-джихадистов на патруль сил безопасности, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на военный источник.
Инцидент произошел в регионе Сегу в южной части страны. По словам источника, количество погибших может увеличиться.
"Это была сложная атака. Террористы устроили засаду и после этого стреляли по конвою, который старался защищаться", — приводит телеканал слова второго источника. По его словам, в ходе инцидента были ликвидированы восемь боевиков.
В воскресенье в день выборов в разных частях Мали произошли атаки на избирательные участки. По данным портала Mali Actu, неизвестные подожгли участки в городах Томбукту и Нионо. Кроме того, коммуна Агелк на востоке Мали подверглась минометному обстрелу.
Впоследствии правительство страны сообщило, что президентские выборы успешно состоялись почти на 100% избирательных участков, несмотря на серию нападений. По его данным, «голосование по различным причинам не состоялось на 716 избирательных участках, которые составляют 3,11% от общего числа».
Российский МИД заявил, что Москва приветствует проведение президентских выборов в Мали, отмечая их важное значение для стабилизации обстановки в этом государстве и в целом в регионе Сахеля.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву273
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете1
В РФ задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста31
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу55
Российских журналистов расстреляли из засады296
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение