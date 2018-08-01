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СМИ: При нападении боевиков в Мали погибли четыре военных
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СМИ: При нападении боевиков в Мали погибли четыре военных 

RT на русском 29 минут назад
По меньшей мере четыре военнослужащих погибли в Мали при нападении боевиков на патруль сил безопасности. Об этом информирует eNCA со ссылкой на источники.
Как уточняется, в ходе инцидента были ликвидированы восемь боевиков.
«Террористы устроили засаду и после этого стреляли по конвою, который старался защищаться», — отметил один из источников.
Инцидент произошёл в регионе Сегу в южной части страны.
В апреле более 30 представителей народа туарегов погибли в результате нападения, произошедшего в Мали.
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