СМИ: При нападении боевиков в Мали погибли четыре военных

По меньшей мере четыре военнослужащих погибли в Мали при нападении боевиков на патруль сил безопасности. Об этом информирует eNCA со ссылкой на источники.

Как уточняется, в ходе инцидента были ликвидированы восемь боевиков.

«Террористы устроили засаду и после этого стреляли по конвою, который старался защищаться», — отметил один из источников.

Инцидент произошёл в регионе Сегу в южной части страны.

В апреле более 30 представителей народа туарегов погибли в результате нападения, произошедшего в Мали.