Ещё
Какие народы являются самыми близкими родственниками древних египтян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие народы являются самыми близкими родственниками древних египтян 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Древние египтяне для современных ученых — это по-прежнему одна большая загадка. Большинство египтологов считают их выходцами из Азии, приводя в качестве подтверждения своей правоты древнеегипетский язык, относящийся к семито-хамитской группе. Меньшая часть исследователей находит предков египтян в «Черной» Африке.
Нужно сказать, что художники Древнего Египта изрядно запутали ученых, изображая жителей страны с различными оттенками кожи — от светло-коричневого до практически черного. Геродот, сравнивая египтян, эфиопов и колхийцев, предполагал, что все они родственны друг другу, так как их отличительная черта — смуглая кожа и курчавые волосы. [С-BLOCK]
Можно лишь предположить, что Древний Египет, являясь в течение тысячелетий плавильным котлом для множества культур и наций, не сформировал однородный этнос, не считая разве что потомков фараонов, которые поддерживали чистоту своей крови. За столетия в Египте «наследило» множество народов, включая ассирийцев, ливийцев, кушитов, персов, греков, римлян, арабов и турков.
Не так давно немецкие генетики из института Макса Планка решили проверить, не оставили ли представители других государств и народов, в том числе воины Александра Македонского, завоевавшие Египет, свой генетический след в этой стране. Для исследования у 90 мумий, забальзамированных в ходе более чем тысячелетнего периода, был взят митохондриальный геном. [С-BLOCK]
Ученые установили, что существенных генетический изменений исследуемый генетический материал не претерпел, несмотря на несколько миграционных волн из Европы, Ближнего Востока и Африки. Но здесь важно учесть, что это касается лишь представителей высшей касты, к которой и принадлежали мумифицированные.
Ученые из Германии также определили, что если современные египтяне имеют генетическое родство с африканскими народами, проживающими к югу от Сахары, то образцы жителей Древнего Египта обнаруживают бὀльшую генетическую общность с населением Ближнего Востока и Леванта. Приток людей из внутренних регионов Африки начался примерно 1300 лет назад вместе с ростом работорговли и миграционных волн, вызванных арабским завоеванием Египта. [С-BLOCK]
В настоящее время прямыми потомками древних египтян принято считать коптов — христианское население Египта, не превышающее 7% от общего числа жителей страны. Несмотря на то что копты и арабы принадлежат к различным этносам, по внешнему виду отличить их практически невозможно.
Еще в 1908 году один из основателей французской египтологии Гастон Масперо, выступая в коптском клубе «Рамсес», заявил его членам, что копты — наиболее чистые потомки древних египтян. По словам ученого, копты и египетские мусульмане имеют одни корни, однако из-за большого числа браков с иноземцами последние утратили этническую чистоту.
Копты, напротив, на протяжении многих веков свято хранили чистоту своей крови, не смешиваясь с пришлыми арабами. Копты до сих пор женятся только раз в жизни, не признавая гражданские браки и разводы. [С-BLOCK]
Слово «копт» греческого происхождения (Αιγύπτιος — айгоптиос) и переводится как «египтянин». Именно в древнеегипетском языке берет свои истоки язык современных коптов, ему даже удалось сохранить специфику, свойственную речи фараонов.
В свое время Франсуа Шампольон с успехом использовал современный ему коптский язык при расшифровке древнеегипетских иероглифов. Этот язык он считал последней стадией развития языка древних египтян. В начале нашей эры иероглифическое письмо постепенно стало вытесняться греческим алфавитом, модифицировался и сам язык, со временем превратившись в тот, на котором сегодня и разговаривают копты.
Нужно заметить, что население современного Египта не настолько арабизировано, как предполагалось ранее. Согласно последним данным генетических исследований, около 80% населения северной части Египта генетически так или иначе связаны с жителями древней страны фараонов, в южных областях Египта таких насчитывается порядка 65%. [С-BLOCK]
Немало родственных древним египтянам народностей проживает вдали от берегов Нила, в первую очередь, на Ближнем Востоке. В качестве ближайших генетических родственников древних египтян ученые называют ливанцев и сирийцев.
Совместная группа немецких ученых из Университета Тюбингена и Института эволюционной антропологии Макса Планка при изучении ДНК древнеегипетских мумий выявила близкородственную связь египтян c еще одним восточным народом — армянами. Этот же факт подтвердили и египетские ученые в процессе исследования аутосомных и Y-ДНК-маркеров трех фараонов 18-й династии: Аменхотепа III, его сына Эхнатона и внука Тутанхамона. [С-BLOCK]
Впрочем, эти исследования могут свидетельствовать и о том, что не древние египтяне внесли свою лепту в генетические характеристики населения Ближнего Востока и Закавказья, а наоборот, египетские фараоны имели восточное происхождение.
Одним из объяснений ближневосточных корней египетских фараонов может служить вторжение гиксосов, которые проникли в Древний Египет через Армянское нагорье и завоевали в XVIII–XVI веках до н. э. часть государства вплоть до среднего течения Нила. Весь Египет они покорить не сумели, но, вероятно, сильно видоизменили генетическую карту этой страны.
Русская семерка: последние новости
Почему в 1993 году американцы вывели войска из Сомали Как Третий рейх присоединил Австрию к Германии Василий Блохин: как закончил свои дни советский палач №1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву188
Российских журналистов расстреляли из засады179
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги83
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России356
США провалили пуск межконтинентальной ракеты62
Новости партнеров
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение