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В Египте приговорили к пожизненному заключению 39 исламистов
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В Египте приговорили к пожизненному заключению 39 исламистов 

РИА Новости 2 часа назад
КАИР, 31 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Суд Египта в провинции Асьют приговорил 39 членов запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане»* к пожизненному заключению за призывы и участие в акциях насилия в 2013 году после отстранения от власти Мухаммеда Мурси, сообщает новостной портал «Йоум7».
Еще более 30 подсудимых приговорены к срокам от трех до 11 лет тюрьмы.
В настоящее время практически все высшее руководство группировки «Братья-мусульмане»* находится за решеткой. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране после силового разгона бессрочной акции протеста исламистов в районе Рабиа аль-Адавия в Каире.
В августе 2013 года силы безопасности Египта разогнали многодневную акцию протеста сторонников «Братьев-мусульман»* на площади Рабиа эль-Адавия в Каире, был снесен палаточный городок. Эта бессрочная акция протеста была организована после отстранения от власти в Египте президента-исламиста Мухаммеда Мурси.
*Запрещённая в России террористическая организация
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