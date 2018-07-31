Почему в 1993 году американцы вывели войска из Сомали

3 октября 1993 года стало черной датой в военной истории США . В ходе спецоперации по захвату лидера сомалийских повстанцев Мухаммеда Айдида американский спецназ потерял десятую часть бойцов, но так и не достиг поставленной цели.

Хотели как лучше

В 1991 году в Сомали вооруженной оппозицией был свергнут президент Мохаммед Сиад Барре. В стране разразился новый виток гражданского противостояния, приведший к разрухе и страшному голоду, жертвами которого стали по меньшей мере 300 тысяч человек. Весной 1992 года Совет Безопасности ООН учредил миссию, целью которой было снабжение продовольствием жителей Сомалийской республики. Однако уже с первых дней гуманитарные конвои стали наталкиваться на препятствия в лице местных вооруженных формирований. Продукты питания можно было провезти, лишь заплатив боевикам пошлину. Более того, даже пропущенные товары редко доходили до нуждающихся. ООН приняла решение для охраны гумконвоев ввести в Сомали ограниченный миротворческий контингент, куда вошли представители 20 стран, в том числе и США. Однако международное вмешательство во внутренние дела республики было в штыки воспринято лидером Сомалийского национального альянса (СНА) Мухаммедом Айдидом, который фактически объявил миротворцам войну.

Ситуация осложняется

Боевые действия между силами ООН и повстанцами начались после прекращения вещания радиостанции СНА, которая, по словам представителей ООН, только и делала, что занималась подстрекательством. 5 июня 1993 года миротворческие силы понесли первые потери. Сначала в подготовленной засаде были расстреляны 24 пакистанских солдата, позднее в этот же день боевики атаковали еще несколько групп миротворцев. В ответ ВВС США нанесли ряд ударов по базам повстанцев, уничтожив штаб-квартиру СНА, радиостанцию и дом Айдида. Однако подобные действия только осложнили отношения с местным населением, значительная часть которого заняла к США откровенно враждебную позицию. Тем не менее, руководители ООН потребовали от миротворческого контингента ареста или на крайний случай ликвидации Айдида. За голову лидера боевиков назначили вознаграждение в 25 тысяч долларов. Проведение операции по поимке Айдида возложили на военное руководство США, для чего в Сомали была введена оперативно-тактическая группа войск специального назначения «Рейнджер». Проведя несколько весьма спорных и крайне неудачных операций, американские военные решили временно переключиться с Айдида на его ближайших соратников.

Плохой день для «рейнджеров»

Целью командования США стал Омар Салад — советник Айдида, который 3 октября 1993 года после антиамериканского митинга должен был остановиться в белом трехэтажном доме недалеко от гостиницы «Олимпик» — в самой гуще трущоб столицы Сомали Могадишо . По некоторой информации там мог обитать и сам Айдид. Кварталы «Черного моря» (так называли американцы этот район) были населены преимущественно сторонниками Айдида, обладавшими внушительным арсеналом оружия. По разным оценкам, здесь находилось от 2-х до 6 тысяч боевиков и ополченцев, «рейнджеры» же собирались провести операцию силами 160 человек. Такой расклад американцам не предвещал ничего хорошего. Операция стартовала в 15:00. Американский десант с вертолетов при помощи «быстрых веревок» высадился на искомое здание и забросал двор штурмовыми гранатами. Однако не прошло и минуты, как на «рейнджеров» из соседних строений обрушился шквальный огонь. Такая реакция повстанцев стала для американцев крайне неприятным сюрпризом. Тем не менее, спецназовцам удалось захватить Омара Салада и еще 23 члена СНА (Мухаммеда Айдида в доме не оказалось). Главарей боевиков и конвоиров успели посадить в подъехавшие к месту операции «Хаммеры», однако дорога к свободе оказалась долгой. Улицы Могадишо в считанные часы превратились в баррикады, и подъезжая к очередному препятствию американский конвой подвергался жесточайшему обстрелу. Во время погрузки колонны повстанцами был сбит один из американских вертолетов в котором находились 6 военнослужащих. «Рейнджеры» были вынуждены отправить часть бойцов на защиту упавшей машины, но по прибытии на место аварии те оказались в плотном кольце повстанческих формирований. Завязалась перестрелка. Об ожесточенности боя говорит тот факт, что за несколько часов по противнику было выпущено не менее 60000 патронов. С каждым часом ситуация для восьмидесяти окруженных американских военных становилась все хуже. Заканчивались боеприпасы, вода и медикаменты. Только глубокой ночью после прихода подкрепления со стороны миротворческих сил «рейнджерам» с большими потерями удалось вырваться из окружения. Рано утром 4 октября они уже были в расположении пакистанской армии.

Больше такое не повторится