Впервые итальянское судно подобрало мигрантов в море и доставило их обратно в Ливию

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев намерено расследовать действия экипажа итальянского буксира Asso 28, подобравшего в Средиземном море 108 мигрантов и доставившего их в Триполи, так как они могут быть рассмотрены как «нарушение международного права». По мнению УВКБ ООН, ливийской порт «не считается надёжным».

По сообщениям итальянских СМИ, поводом для проведения расследования послужило то, что капитан буксира якобы руководствовался указаниями, получаемыми по радиосвязи из координационного центра в Риме , согласно которым необходимо согласовывать свои действия с ливийской береговой гвардией.

Как пишет La Stampa , о случившемся в понедельник в ливийских территориальных водах поведал депутат из оппозиционного левого объединения «Свободные и Равные» Никола Фратоянни, находящийся на борту судна, принадлежащего испанской неправительственной организации Open Arms.

В ответ на это вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини написал в Facebook: «Береговая гвардия Ливии за последние часы спасла и доставила на берег 611 иммигрантов. НПО протестуют, а контрабандисты теряют бизнес? Хорошо, будем продолжать в том же духе!»

Министр подчёркивает, что «береговая гвардия Италии не координировала и не принимала участия ни в одной из этих операций».

В середине июля экипаж другого итальянского буксира Vos Thalassa, также подобравшего в море 67 человек, подвергся угрозам с их стороны, когда стало известно, что судно направляется к берегам Ливии. На помощь морякам был вызван корабль итальянской береговой гвардии Diciotti, взявший на свой борт мигрантов. Маттео Сальвини заявил тогда, что не даст разрешения на их высадку в порту Трапани. В конечном итоге после проведённого прямо в море расследования инцидента, а также вмешательства президента страны Серджо Маттареллы все спасённые оказались на берегу.

Il Fatto Quotidiano, настроенная весьма критически по отношению к миграционной политике, проводимой Сальвини, пишет: «Никогда ещё не случалось, чтобы итальянское судно возвращало в Ливию мигрантов, подобранных в Средиземном море. Теперь же есть прецедент». Газета приводит сделанное сегодня на митинге заявление ведущего заочную полемику с главой МВД председателя палаты депутатов парламента Роберто Фико, сказавшего: «Ливия не является надёжным местом, мигранты не могут находиться там, где не соблюдаются права человека».