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Сирийские военные полностью освободили от террористов провинцию Дераа
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Сирийские военные полностью освободили от террористов провинцию Дераа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ДЖААФАРИ ЗАЯВИЛ О ПОЛНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ПРОВИНЦИИ ДЕРАА НА ЮГО-ЗАПАДЕ СИРИИ ОТ ТЕРРОРИСТОВ И ЗАВЕРШЕНИИ АРМИЕЙ ОПЕРАЦИИ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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