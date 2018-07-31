Террориста Салмана Абеди из Ливии эвакуировали британские ВМС, сообщили СМИ

В августе 2014 года, по данным издания, британский корабль HMS Enterprise забрал из Ливии в числе более сотни граждан Великобритании Абеди, которому тогда было 19 лет, и его брата, который сейчас находится под стражей в Ливии по подозрению в подготовке теракта. Корабль доставил британцев на Мальту , откуда Абеди и его брат улетели в Манчестер, где они на тот момент проживали.

"Со стороны этого человека совершить такое жестокое преступление на британской земле после того, как мы спасли его из Ливии, было полнейшим предательством", — сказал собеседник издания. Как отметили источники издания в силовых структурах, власти полагали, что на момент эвакуации Абеди еще не подвергся радикализации и не представлял угрозу безопасности.

Как отмечает издание, Абеди и его брат в тот период неоднократно ездили из Манчестера в Триполи, так как их родители, у которых было ливийское происхождение, к тому моменту вернулись на родину. В августе 2014 года, когда проводилась эвакуация британских граждан, Абеди с братом находились в Ливии на каникулах.

Теракт произошел 22 мая прошлого года в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» *.