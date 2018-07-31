Британия вывезла из Ливии устроившего взрыв на концерте в Манчестере

Смертник, устроивший в 2017 году теракт в Манчестере, был спасен британскими военными из зоны боевых действий в Ливии тремя годами ранее.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в правительстве, Салман Абеди , британец с ливийскими корнями, находился в числе сотни своих соотечественников, эвакуированных на корабле HMS Enterprise на Мальту в августе 2014 года. Как отмечается в статье, Абеди вместе с братом проводил в Ливии свои каникулы, когда началась эвакуация.

"Свершение на земле Великобритании такого зверства человеком, которого мы спасли из Ливии, — это невероятное предательство", — приводит издание слова своего источника.

Абеди родился в Манчестере в 1994 году. Его родителям было предоставлено убежище в Соединенном Королевстве после того, как они бежали из Ливии.

Взрыв в Манчестере произошел 22 мая 2017 года на концерте певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, более 120 получили ранения.