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Британия вывезла из Ливии устроившего взрыв на концерте в Манчестере
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Британия вывезла из Ливии устроившего взрыв на концерте в Манчестере 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Смертник, устроивший в 2017 году теракт в Манчестере, был спасен британскими военными из зоны боевых действий в Ливии тремя годами ранее.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в правительстве, Салман Абеди, британец с ливийскими корнями, находился в числе сотни своих соотечественников, эвакуированных на корабле HMS Enterprise на Мальту в августе 2014 года. Как отмечается в статье, Абеди вместе с братом проводил в Ливии свои каникулы, когда началась эвакуация.
"Свершение на земле Великобритании такого зверства человеком, которого мы спасли из Ливии, — это невероятное предательство", — приводит издание слова своего источника.
Абеди родился в Манчестере в 1994 году. Его родителям было предоставлено убежище в Соединенном Королевстве после того, как они бежали из Ливии.
Взрыв в Манчестере произошел 22 мая 2017 года на концерте певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, более 120 получили ранения.
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