У берегов Ливии спасли более 600 мигрантов

"Ливийская береговая охрана в последние часы спасла и доставила на сушу 611 мигрантов. НПО протестуют, а перевозчики теряют свой бизнес? Хорошо, мы так и продолжим", — написал он в своем Twitter.

Ранее депутат итальянского парламента от малой партии «Свободные и равные» Никола Фратоянни заявил, что корабль под итальянским флагом, работающий при нефтяной платформе, спас в Средиземном море 108 мигрантов и в нарушение международного права доставил их обратно в Ливию. Таким образом, речь якобы шла о первом подобном случае, когда европейское судно вернуло спасенных в страну отбытия.

Сальвини опроверг эти утверждения, заявив, что итальянская сторона не участвовала ни в одной из этих операций. Фратоянни вице-премьер при этом назвал «неким плохо информированным парламентарием».

Борьба с нелегальной миграцией из североафриканских стран объявлена одной из приоритетных задач итальянских властей. МВД Италии отрапортовало, что за первые три месяца нынешнего года на территорию страны прибыли всего лишь 16,9 тысячи мигрантов, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 80%.