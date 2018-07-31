Главные события ночи с 30 на 31 июля 

Сестрам, убившим отца в Москве, ужесточили обвинение, Россия призвала помочь сирийским беженцам вернуться на родину, Разведка США заподозрила КНДР в производстве новых ракет, Ученые из России нашли возможный ключ к борьбе с эпилепсией и другие важные городские и мировые события прошедшей ночи.
Сестрам, убившим отца в Москве, ужесточили обвинение.
Россия призвала помочь сирийским беженцам вернуться на родину.
Главное военно-политическое управление создано в Минобороны. Новое ведомство будет заниматься вопросами военной политики, идеологии и патриотического воспитания.
Разведка США заподозрила КНДР в производстве новых ракет. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об отсутствии северокорейской ядерной угрозы.
Посольство России в Египте, возможно, переедет из Каира в другой город. В Египте до конца года будет завершено строительство новой административной столицы.
Ученые из России нашли возможный ключ к борьбе с эпилепсией.