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Главные события ночи с 30 на 31 июля
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Главные события ночи с 30 на 31 июля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сестрам, убившим отца в Москве, ужесточили обвинение, Россия призвала помочь сирийским беженцам вернуться на родину, Разведка США заподозрила КНДР в производстве новых ракет, Ученые из России нашли возможный ключ к борьбе с эпилепсией и другие важные городские и мировые события прошедшей ночи.
Сестрам, убившим отца в Москве, ужесточили обвинение.
Россия призвала помочь сирийским беженцам вернуться на родину.
Главное военно-политическое управление создано в Минобороны. Новое ведомство будет заниматься вопросами военной политики, идеологии и патриотического воспитания.
Разведка США заподозрила КНДР в производстве новых ракет. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об отсутствии северокорейской ядерной угрозы.
Посольство России в Египте, возможно, переедет из Каира в другой город. В Египте до конца года будет завершено строительство новой административной столицы.
Ученые из России нашли возможный ключ к борьбе с эпилепсией.
Вечерняя Москва: последние новости
Посольство России в Египте, возможно, переедет в новую столицу Минск прокомментировал сообщения об инсульте у Лукашенко «Давай поженимся с душком». Как «телевизор снес голову людям»
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